Дзюба дозаявлен клубом "Родина Медиа"

Дзюба может сыграть в ближайшем матче за "Родина Медиа"

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-игрок футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба будет играть за клуб медиалиги "Родина Медиа". Он может выступить уже в ближайшем матче. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако один из создателей команды "Родина Медиа" Дмитрий Тарасов рассказал, что полной договоренности с Дзюбой еще нет.

"Его переход пока на этапе обсуждений. По деньгам пока не можем договориться. Заинтересован ли Артем? Пока он не дал конкретного ответа. Но это было бы круто!" — цитирует Тарасова "СЭ".

Соглашение нападающего с "Локомотивом" в конце сезона-2023/24 закончилось, и его не продлили из-за того, что Артём Дзюба не выполнил то количество результативных действий, которое было прописано в условиях контракта. Ранее болельщики упрекнули "Локо" на уход Дзюбы.