Дзюба дозаявлен клубом "Родина Медиа"

Экс-игрок футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба будет играть за клуб медиалиги "Родина Медиа". Он может выступить уже в ближайшем матче. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Однако один из создателей команды "Родина Медиа" Дмитрий Тарасов рассказал, что полной договоренности с Дзюбой еще нет.
"Его переход пока на этапе обсуждений. По деньгам пока не можем договориться. Заинтересован ли Артем? Пока он не дал конкретного ответа. Но это было бы круто!" — цитирует Тарасова "СЭ".
Соглашение нападающего с "Локомотивом" в конце сезона-2023/24 закончилось, и его не продлили из-за того, что Артём Дзюба не выполнил то количество результативных действий, которое было прописано в условиях контракта. Ранее болельщики упрекнули "Локо" на уход Дзюбы.
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