Моуринью встал на пост главного тренера ФК "Фенербахче"

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" заявил о назначении нового главного тренера. Им стал португалец Жозе Моуринью.
"Добро пожаловать, Особенный", — обратились к новому наставнику в соцсети спортсмены турецкого клуба.
Контракт 61-летнего Моуринью с "Фенербахче" подписан на два года. Ранее португальский специалист тренировал итальянский ФК "Рома". Клуб под наставничеством Жозе выигрывал Лигу конференций и играл в финале Лиги Европы.
В текущем сезоне турецкая команда на чемпионате страны заняла второе место с 98 очками, отстав от выигравшего кубок "Галатасарая" всего на три очка.
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