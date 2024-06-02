Моуринью встал на пост главного тренера ФК "Фенербахче"

"Фенербахче" сообщил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" заявил о назначении нового главного тренера. Им стал португалец Жозе Моуринью.

Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Добро пожаловать, Особенный", — обратились к новому наставнику в соцсети спортсмены турецкого клуба.

Контракт 61-летнего Моуринью с "Фенербахче" подписан на два года. Ранее португальский специалист тренировал итальянский ФК "Рома". Клуб под наставничеством Жозе выигрывал Лигу конференций и играл в финале Лиги Европы.

В текущем сезоне турецкая команда на чемпионате страны заняла второе место с 98 очками, отстав от выигравшего кубок "Галатасарая" всего на три очка.