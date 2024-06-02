Игры будущего проведут в Арабских Эмиратах

Фиджитал-чемпионат Игры будущего в 2025 году примут ОАЭ. Об этом сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.
Другие новости мультиспортивного чемпионата пока неизвестны.
Напомним, что в текущем году этот турнир провели в России. "Игры будущего" в LAN-формате со зрителями прошли в период с 21 февраля по 3 марта в Казани.
Столяров, слова которого приводит "Чемпионат", сообщил, что трансляцию соревнований посмотрело свыше 2,8 миллиарда человек. Кстати, "Игры будущего" собираются проводить каждый год.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.