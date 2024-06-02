Игры будущего проведут в Арабских Эмиратах

Столяров: Игры будущего — 2025 пройдут в ОАЭ

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фиджитал-чемпионат Игры будущего в 2025 году примут ОАЭ. Об этом сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Другие новости мультиспортивного чемпионата пока неизвестны.

Напомним, что в текущем году этот турнир провели в России. "Игры будущего" в LAN-формате со зрителями прошли в период с 21 февраля по 3 марта в Казани.

Столяров, слова которого приводит "Чемпионат", сообщил, что трансляцию соревнований посмотрело свыше 2,8 миллиарда человек. Кстати, "Игры будущего" собираются проводить каждый год.