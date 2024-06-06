Энергетики, кофе и чай опасны во время тренировки

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренируясь, нужно соблюдать правильный питьевой режим и режим здорового питания. Вице-президент Национального фитнес-сообщества Елена Рябинкова рассказала, какие напитки могут навредить здоровью.

Фото: flickr.com by Фотография розового шербета is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По ее словам, во время тренировки нужно пить воду небольшими глотками через каждые 15-20 минут, не больше одного процента от массы тела в час.

"Лучше пить негазированную воду. Такие напитки как изотоники, аминокислоты, L-карнитин нужны в зависимости от конкретных тренировочных задач", — цитирует Рябинкову "КП Спорт".

Она отметила, что во время тренировки лучше воздержаться от употребления энергетиков, так как они повышают уровень сахара и инсулина в крови. Через некоторое время после их приема вы захотите спать.

"Перед тренировкой лучше не пить кофе, чай, напитки, содержащих кофеин. После тренировки уже можно", — объяснила Рябинкова.

Соки же из съедобных овощей, ягод и фруктов, по мнению эксперта, пить можно. Однако на тренировке не рекомендуется пить цельный сок, а лучше - всего цитрусовый или яблочный фреш, разбавленный водой в соотношении 1:3 или 1:4.