Фитнес-эксперт Силина рассказала, чего нельзя делать в тренажерном зале

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что не стоит делать посетителям спортивных центров.

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Она сообщила, что среди главных раздражителей для окружающих: разговоры по смартфону во время тренировок, резкая парфюмерия и слишком откровенные наряды девушек.

"Фактор "резкого парфюма" выделяют около 65 процентов клиентов. Запахи туалетной воды, духов или дезодорантов должны быть умеренными, а лучше вообще еле заметными", — цитирует Силину "КП Спорт".

Она добавила, что еще клиентов раздражают слишком открытые топы с интригующим декольте, чрезмерно короткие шорты. Это отвлекает от занятий каждого третьего клиента.