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Фитнес-эксперт Елена Рябинкова: для эффективных тренировок важно качество сна

Спорт

Вице-президент Национального фитнес-сообщества Елена Рябинкова рассказала, как нужно спать, чтобы тренироваться более эффективно.

Фитнес-эксперт Елена Рябинкова: для эффективных тренировок важно качество сна
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Идеальная продолжительность сна для полного восстановления организма должна составлять 6-8 часов. Однако у каждого человека время для полноценного отдыха индивидуально.

"Тренироваться лучше не менее чем через два часа после пробуждения. Если тренировка легкой интенсивности, например, йога, пилатес, легкая пробежка, то после сна можно выждать час", — цитирует Рябинкову "КП Спорт".

Она уточнила, что в норме продолжительность сна может быть от 4 до 12 часов.

"Важно не только количество, но и качество сна. В дневнике самоконтроля спортсмены отмечают: выспался/не выспался и сколько спал часов", — рассказала эксперт.

По ее словам, от ночных тренировок нет вреда, как как у людей свои биологические часы.

"Ночью обычно в зал ходят те, кто стесняется тренироваться при всех днем, особенно при избыточном весе, или работающие онлайн, или родители, которые не могут днем оставить детей одних. Однако ночью ночью органы и ткани должны восстанавливаться, обновляться, а не адаптироваться к нагрузке", — отметила Рябинкова.

Она рассказала, в какой позе лучше спать. Эксперт считает, что стоит засыпать на спине, а еще лучше — в объятиях любимого человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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