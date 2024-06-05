Фитнес-эксперт Силина: не стоит обращать внимание на мускулы, выбирая тренера в зале

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина объяснила, как выбрать фитнес-инструктора в тренажерном зале.
Тренер поможет правильно выбрать упражнения для конкретной цели и проконтролирует технику его выполнения. Силина считает, что тренер — ваш личный мотиватор. Он поможет удержать веру в себя, преодолеть трудности и получить от занятий максимальный результат.
"Любой профессионал, которому мы доверяем свое здоровье, должен иметь профобразование в сфере физкультуры и спорта — среднее или высшее", — цитирует Елену Силину "КП Спорт".
При выборе тренера стоит обратить внимание на прохождение им курсов переподготовки, повышения квалификации, чтобы срок давности этого образования был не более пяти лет. Затем — на дипломы и сертификаты образовательных компаний по профессиональному обучению. Все эти документы можно запросить в фитнес-клубе.
"Выбор тренера не должен быть обусловлен его физической формой. Важно, насколько он профессионален в своем деле. Отличительная особенность хорошего тренера — образование, опыт и довольные клиенты. Стоит заглянуть в портфолио тренера с видео и фото до и после его подопечных", — заключила эксперт.
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