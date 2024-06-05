Фитнес-эксперт Силина: не стоит обращать внимание на мускулы, выбирая тренера в зале

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина объяснила, как выбрать фитнес-инструктора в тренажерном зале.

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Тренер поможет правильно выбрать упражнения для конкретной цели и проконтролирует технику его выполнения. Силина считает, что тренер — ваш личный мотиватор. Он поможет удержать веру в себя, преодолеть трудности и получить от занятий максимальный результат.

"Любой профессионал, которому мы доверяем свое здоровье, должен иметь профобразование в сфере физкультуры и спорта — среднее или высшее", — цитирует Елену Силину "КП Спорт".

При выборе тренера стоит обратить внимание на прохождение им курсов переподготовки, повышения квалификации, чтобы срок давности этого образования был не более пяти лет. Затем — на дипломы и сертификаты образовательных компаний по профессиональному обучению. Все эти документы можно запросить в фитнес-клубе.