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Тренер Емельянова рассказала, как правильно сесть на шпагат

1:41
Спорт

Инструктор по стретчингу Виктория Емельянова объяснила, как сесть на шпагат без боли и слёз.

Тренер Емельянова рассказала, как правильно сесть на шпагат
Фото: pixabay.com by Alessandro Squassoni is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тренер считает, что под гибкостью подразумевают возможность совершать движения в суставах с определенной амплитудой. В целом она заложена природой, однако её можно как увеличить, так и уменьшить, например, ведя малоподвижный образ жизни.

Увеличение гибкости хорошо сказывается на здоровье и на развитии физических качеств, связанных со спортом. Стретчинг положительно влияет не только на мышцы, но и на суставы, связки, сухожилия. Это, в свою очередь, хорошая профилактика от различных заболеваний.

"На занятиях стретчингом нужно прислушиваться к своим ощущениям, если чувствуется дискомфорт в какой-либо позе, то надо точно понять, правильно ли вы все делаете. В этом вам поможет тренер", — рассказала Емельянова.

Тренер объяснила, что если поставить себе цель, то как минимум в продольный шпагат может сесть любой человек. Поперечный же дается не всем. Это зависит от строения тазобедренного сустава.

"У некоторых людей головка бедренной кости будет упираться в тазобедренный сустав, что будет мешать сесть в шпагат полностью, и если продолжать через боль, будет травма", — цитирует тренера "КП Спорт".

По её словам, шпагат — это выход за рамки физиологических норм. Чтобы достичь "идеала", потребуется много усилий. Емельянова отметила, что надрывов во время стретчинга быть не должно, такое может быть, если нарушена техника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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