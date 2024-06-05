Тренер Емельянова рассказала, как правильно сесть на шпагат

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Инструктор по стретчингу Виктория Емельянова объяснила, как сесть на шпагат без боли и слёз.

Фото: pixabay.com by Alessandro Squassoni is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тренер считает, что под гибкостью подразумевают возможность совершать движения в суставах с определенной амплитудой. В целом она заложена природой, однако её можно как увеличить, так и уменьшить, например, ведя малоподвижный образ жизни.

Увеличение гибкости хорошо сказывается на здоровье и на развитии физических качеств, связанных со спортом. Стретчинг положительно влияет не только на мышцы, но и на суставы, связки, сухожилия. Это, в свою очередь, хорошая профилактика от различных заболеваний.

"На занятиях стретчингом нужно прислушиваться к своим ощущениям, если чувствуется дискомфорт в какой-либо позе, то надо точно понять, правильно ли вы все делаете. В этом вам поможет тренер", — рассказала Емельянова.

Тренер объяснила, что если поставить себе цель, то как минимум в продольный шпагат может сесть любой человек. Поперечный же дается не всем. Это зависит от строения тазобедренного сустава.

"У некоторых людей головка бедренной кости будет упираться в тазобедренный сустав, что будет мешать сесть в шпагат полностью, и если продолжать через боль, будет травма", — цитирует тренера "КП Спорт".

По её словам, шпагат — это выход за рамки физиологических норм. Чтобы достичь "идеала", потребуется много усилий. Емельянова отметила, что надрывов во время стретчинга быть не должно, такое может быть, если нарушена техника.