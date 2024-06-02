Президент РФС Дюков прокомментировал трансфер голкипера "Краснодара" в "ПСЖ"

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о возможном трансфере вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).
Дюков заявил, что в данный момент следует подождать официального объявления касательно этого перехода. Он также отметил, что в качестве руководителя РФС ему бы хотелось видеть сильных российских игроков, участвующих в соревнованиях на отечественной арене.
"Я уже неоднократно высказывался, но не по Сафонову, а по теме переходов игроков в другие чемпионаты. Мне как руководителю РФС хотелось бы, чтобы сильные российские футболисты играли и участвовали в соревнованиях на территории Российской Федерации", — сказал Дюков в разговоре с "Чемпионатом".
По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка между "ПСЖ" и "Краснодаром" ещё не завершена, но комплектация трансфера могла занять некоторое время. Сафонов, по данным Романо, подпишет контракт с "ПСЖ" до 2029 года, в то время как "Краснодар" получит за трансфер около €20 млн, при этом возможны дополнительные бонусы. Официальная информация о сделке пока не подтверждена.
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