Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова боится совершить ошибку после знакомства с другом дочери
Блогер рассказала, как защититься от жары и высокой влажности в ОАЭ
Онлайн-премьера мультфильма "Головоломка 2" состоится только в сентябре
Рецепт вкусного смузи из банана и тыквенных семечек
Эксперты объяснили правила торговли личным урожаем
Как избавиться от колорадского жука с помощью баклажанов?
Дизайнер посоветовал, как выбрать идеальный коврик для ванной
Сердце и физические нагрузки
В ГИБДД назвали 3 неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре
Президент РФС Дюков прокомментировал трансфер голкипера "Краснодара" в "ПСЖ"

Главе РФС Дюкову хотелось бы, чтобы сильные футболисты оставались в России

1:19
Спорт

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о возможном трансфере вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).

Главе РФС Дюкову хотелось бы, чтобы сильные футболисты оставались в России
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дюков заявил, что в данный момент следует подождать официального объявления касательно этого перехода. Он также отметил, что в качестве руководителя РФС ему бы хотелось видеть сильных российских игроков, участвующих в соревнованиях на отечественной арене.

"Я уже неоднократно высказывался, но не по Сафонову, а по теме переходов игроков в другие чемпионаты. Мне как руководителю РФС хотелось бы, чтобы сильные российские футболисты играли и участвовали в соревнованиях на территории Российской Федерации", — сказал Дюков в разговоре с "Чемпионатом".

По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка между "ПСЖ" и "Краснодаром" ещё не завершена, но комплектация трансфера могла занять некоторое время. Сафонов, по данным Романо, подпишет контракт с "ПСЖ" до 2029 года, в то время как "Краснодар" получит за трансфер около €20 млн, при этом возможны дополнительные бонусы. Официальная информация о сделке пока не подтверждена.

Сафонов – в ПСЖ. Главный трансфер лета | АиБ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.

Татьяна Тарасова на инвалидной коляске приехала проститься с Заворотнюк
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Тлю на розах побеждаем просто: обработайте растения этим простым средством
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Последние материалы
В ГИБДД назвали 3 неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре
Главе РФС Дюкову хотелось бы, чтобы сильные футболисты оставались в России
Что делать, если собака постоянно убегает: есть 3 причины
Японские ученые представили миру космический спутник из дерева
Настя Ивлеева открывает бар с азиатской кухней
Почему кошки так любят коробки
Стоит ли возвращать деньги страховой, если застрахованный питомец пропадал и нашёлся?
Российская теннисистка Потапова уступила первой ракетке мира
Чарли Брукер раскрыл планы на продолжение сериала "Чёрное зеркало"
Правительство РФ выделит 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса в новых регионах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников