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Инструктор по стретчингу Емельянова рассказала о правильной растяжке

Спорт

Инструктор по стретчингу Виктория Емельянова объяснила, почему нельзя заниматься растяжкой через крики и слезы.

Инструктор по стретчингу Емельянова рассказала о правильной растяжке
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Она считает, что такие тренировки не приносят никакой пользы, а только наносят вред здоровью.

"Людям хочется быстро чего-то достичь, при этом они думают, что результат достигнут быстрее, если поголодают или потерпят боль. Но это не так", — считает тренер.

Емельянова рассказала "КП Спорт", что во время растяжки "через не могу" зачастую возникает стрейч-рефлекс, когда при резком амплитудном движении мышцы наоборот сокращаются ещё сильнее.

"Это происходит из-за того, что в такие моменты ваш мозг "думает", что сейчас вы травмируетесь и пытается сберечь мышцы", — рассказала Виктория.

Занимаясь стретчингом правильно, у вас не должно возникать сильной боли, уверяет инструктор.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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