В РФС сообщили о заинтересованности в обмене арбитрами со стороны Китая

В РФС проинформировали о ведении переговоров с Китаем по обмену арбитрами

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при Российском футбольном союзе (РФС) Павел Каманцев объявил о текущих переговорах РФС с Китаем о возможном обмене арбитрами между странами.

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Каманцев отметил, что этот обмен также включает в себя обмен технологиями и проведение совместных семинаров. Признавая, что осуществление широкого обмена с Китаем представляет собой сложность из-за логистических проблем, Каманцев подчеркнул, что РФС стремится найти возможности для сотрудничества с этой страной.

Он выразил надежду на подписание соглашения в ближайшее время, отметив заинтересованность со стороны китайских партнеров.

"С Китаем тяжёлая логистика, чтобы говорить о широком обмене, но мы стараемся находить любые варианты для сотрудничества. Пока для нас это не столь понятная страна, надеемся, что в этом календарном году подпишем соглашение. Заинтересованность с их стороны есть", — сказал Каманцев, которого цитирует "Матч ТВ".

Ранее РФС уже имела опыт сотрудничества с другой страной — Саудовской Аравией, отправляя некоторых своих арбитров для судейства матчей местного чемпионата в эту страну. Такой опыт позволяет РФС искать новые возможности и расширять сотрудничество в области арбитража с различными странами.