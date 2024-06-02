Евгений Кафельников пошутил над быстрой победой Иги Свёнтек над Анастасией Потаповой на РГ

Кафельников назвал победу Свёнтек над Потаповой "самым быстрым способом заработать"

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников выразил свою реакцию на разгромную победу польской теннисистки Иги Свёнтек над россиянкой Анастасией Потаповой в 1/8 финала турнира "Ролан Гаррос" — 2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В этом матче, который длился всего 41 минуту, Свёнтек одержала уверенную победу со счётом 6:0, 6:0. За свой выход в четвертьфинал, польская спортсменка получит дополнительные €165 тыс. к уже заработанным призовым на этот момент €415 тыс.

Кафельников остроумно комментировал эту ситуацию, отметив, что это был самый быстрый способ заработать €150 тыс. для Свёнтек. Он подчеркнул, что играли всего 40 минут и всего 10 очков было потеряно за весь матч.

"Это был самый быстрый способ заработать € 150 тыс. для Свёнтек! Она отыграла на корте 40 минут и потеряла всего 10 очков за весь матч", — написал Кафельников в своих соцсетях.

Таким образом, Кафельников выразил своё недовольство ситуацией, где матч закончился настолько быстро с таким разгромным результатом.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140523737