Российская теннисистка Потапова потерпела поражение от Иги Свёнтек со счётом 0:6, 0:6 на "Ролан Гаррос"

В матче 1/8 финала женской части "Ролан Гаррос" — 2024 состоялась встреча между польской теннисисткой Игой Свёнтек, занимающей первую строчку в мировом рейтинге, и россиянкой Анастасией Потаповой, находящейся на 41-м месте в рейтинге WTA.
Польская спортсменка обыграла свою соперницу со счётом 6:0, 6:0, показав полное превосходство на корте. Матч продолжался всего 40 минут. Анастасия Потапова не смогла достичь ни одного эйса и не сумела заработать ни одного брейк-пойнта. Единственное, что она допустила — одну двойную ошибку.
С другой стороны, Ига Свёнтек произвела три подачи навылет и успешно претворила в жизнь шесть из восьми брейк-пойнтов (75%).
В следующем этапе турнира Ига Свёнтек встретится либо с сербской теннисисткой Ольгой Данилович, либо с шестой ракеткой мира, чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.
Женская часть "Ролан Гаррос" — 2024 проходит в Париже, Франция, в период с 26 мая по 8 июня. На данный момент Ига Свёнтек является защищающей чемпионкой этого турнира.
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