Хоккейный агент Черных об увеличении лимита на легионеров в КХЛ: "Забирают хлеб у наших ребят"

Хоккейный агент Черных объяснил, чем плохо увеличение лимита легионеров в КХЛ

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный хоккейный агент Александр Черных поделился своим мнением о трудностях, связанных с увеличением лимита на легионеров в КХЛ.

Фото: hawk.ru by Николай Кривич / пресс-служба ХК "Авангард" is licensed under Официальный сайт ХК "Авангард"

Он согласился с тем, что российские игроки будут реже встречаться в составах команд.

Однако Черных уверен, что уровень большинства легионеров оставляет желать лучшего. Он считает, что нет смысла привозить слабеньких игроков, только чтобы оправдать это решение. Это ведет к ущемлению возможностей для молодых российских игроков.

"Какой смысл привозить слабых легионеров, чья игра оставляет желать лучшего? Они просто забирают хлеб у наших ребят. И, опять же, чтобы оправдать привоз этих игроков, то им будут априори давать больше игрового времени, чем нашим пацанам. Чтобы потом в клубах могли сказать, что их не зря подписали", — сказал Черных в интервью "РБ Спорт".

Черных подчеркивает, что, если клубы будут приглашать качественных и стоящих легионеров, это будет положительным. Он подчеркнул, что не против увеличения числа легионеров, но считает, что они должны быть действительно хорошими игроками.

В прошлом сезоне клубы имели возможность заявить только трёх легионеров, но начиная с сезона-2024/2025, количество легионеров, которых можно будет заявить, увеличится до пяти.

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