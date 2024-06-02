Интересные факты о здоровье

Хотя взрослым не рекомендуется употреблять более 7 столовых ложек сахара в день, многие продукты, такие как выпечка, кетчуп, готовые десерты, творог и фаршированные йогурты, содержат большое количество сахара.
Регулярное употребление сладостей может привести к диабету, ожирению.
Регулярная физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 80%.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.