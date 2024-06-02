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Интересные факты о здоровье

Факты о здоровье

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Спорт

1. Употребление слишком большого количества сахара так же вредно, как и курение сигарет.

Хотя взрослым не рекомендуется употреблять более 7 столовых ложек сахара в день, многие продукты, такие как выпечка, кетчуп, готовые десерты, творог и фаршированные йогурты, содержат большое количество сахара.

65+ фактов об организме, в которые сложно поверить с первого раза

Регулярное употребление сладостей может привести к диабету, ожирению.

2． Движение — это жизнь.

Регулярная физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 80%.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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