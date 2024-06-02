Кладезь ценных элементов: арбуз против рака

Едим и здоровеем!

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Арбуз является любимцем многих людей, поскольку его сочная, сладкая мякоть утоляет жажду в жару.

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Эта крупная ягода содержит 80-90% воды, растительную клетчатку, железо и углеводы.

Достаточное количество витаминов значительно повышает пищевую ценность этого продукта.

Помимо вышеперечисленных свойств, пакистанские ученые из Университета Лахора доказали, что в арбузе есть соединения, которые борются с раком и снижают кровяное давление.