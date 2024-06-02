Как распознать- есть ли у вас синдром перетренированности

Болезнь спортсмена: синдром перетренированности

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Если для возвращения к прежней физической активности требуется много месяцев, можно говорить о синдроме перетренированности.

Что мы знаем о перетренированности? | Обзор статьи онлайн-библиотеки FPA

И это уже может являться не физическим состоянием, а болезнью. Но синдром перетренированности и болезни должен распознавать и лечить только специалист.

К внешним признакам перетренированности относятся:

Нежелание продолжать тренировки,

Раздражительность,

нездоровое возбуждение, плохое настроение

Недостаток сна, чувство усталости даже после длительного сна, снижение физических сил,

Снижение аппетита,

Отсутствие концентрации внимания, потливость, учащение пульса, появление мышечной слабости, боли в суставах.

Это может быть результат сбоев в работе сердечно-сосудистой и нервной систем.

Как диагностируется синдром перетренированности?

Специфических анализов и тестов на данный момент не существует.

Некоторые исследователи называют перетренированность "синдромом необъяснимого снижения производительности".