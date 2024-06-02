Как распознать- есть ли у вас синдром перетренированности

Если для возвращения к прежней физической активности требуется много месяцев, можно говорить о синдроме перетренированности.
И это уже может являться не физическим состоянием, а болезнью. Но синдром перетренированности и болезни должен распознавать и лечить только специалист.
Отсутствие концентрации внимания, потливость, учащение пульса, появление мышечной слабости, боли в суставах.
Это может быть результат сбоев в работе сердечно-сосудистой и нервной систем.
Специфических анализов и тестов на данный момент не существует.
Некоторые исследователи называют перетренированность "синдромом необъяснимого снижения производительности".
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