Синдром перетренированности: что это такое?

Что такое перетренированность? Цель каждой тренировки — адаптироваться к выбранной нагрузке.
Перетренированность — это нечто большее, чем просто внезапная потеря интереса к тренировкам и чувство вялости и усталости, когда вы возвращаетесь в спортзал неделю спустя и выполняете тот же объем тренировок.
Это существенные изменения поведенческих, физических и эмоциональных характеристик, обусловленные различными причинами, например, неправильно подобранной нагрузкой, недостаточным отдыхом, недостатком питания, различными внешними обстоятельствами, приводящие к значительному снижению продуктивности.
Может потребоваться дополнительный перерыв. Если это время увеличивается на несколько дней или недель по сравнению с нормальными условиями, это называется функциональной усталостью.
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