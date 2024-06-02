Синдром перетренированности: что это такое?

Усталость и перетренировки: узнайте новое

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Что такое перетренированность? Цель каждой тренировки — адаптироваться к выбранной нагрузке.

Что Такое Перетренированность Мышц? Симптомы Перетрена и Как Его Распознать

Перетренированность — это нечто большее, чем просто внезапная потеря интереса к тренировкам и чувство вялости и усталости, когда вы возвращаетесь в спортзал неделю спустя и выполняете тот же объем тренировок.

Это существенные изменения поведенческих, физических и эмоциональных характеристик, обусловленные различными причинами, например, неправильно подобранной нагрузкой, недостаточным отдыхом, недостатком питания, различными внешними обстоятельствами, приводящие к значительному снижению продуктивности.

Может потребоваться дополнительный перерыв. Если это время увеличивается на несколько дней или недель по сравнению с нормальными условиями, это называется функциональной усталостью.