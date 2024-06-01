Фитнес-тренер объяснил, как укрепить мышцы корпуса, чтобы привести в тонус живот

Как подтянуть быстро живот: ответ тренера

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Как укрепить косые и поперечные мышцы живота, которые участвуют в подтянутом животе? На этот вопрос ответил фитнес-тренер Андрей Гаврилов.

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Фитнес-тренер Андрей Гаврилов ответил на этот вопрос так:

Лежа на боку, поднимите одну ногу, затем другую.

При этом следите, чтобы ваше тело не поднималось, а живот не опускался.

"Подождите, пока поперечные мышцы живота слегка утомятся, а затем начинайте медленно поднимать и опускать ноги с комфортной амплитудой", — пояснил эксперт.

У каждого человека свои критерии выполнения упражнений, поэтому, по мнению фитнес-тренеров, выполнять упражнения следует до тех пор, пока мышцы живота существенно не утомятся.