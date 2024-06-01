Фитнес-тренер объяснил, как укрепить мышцы корпуса, чтобы привести в тонус живот

Как укрепить косые и поперечные мышцы живота, которые участвуют в подтянутом животе? На этот вопрос ответил фитнес-тренер Андрей Гаврилов.
Фитнес-тренер Андрей Гаврилов ответил на этот вопрос так:
У каждого человека свои критерии выполнения упражнений, поэтому, по мнению фитнес-тренеров, выполнять упражнения следует до тех пор, пока мышцы живота существенно не утомятся.
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