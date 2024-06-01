Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аэропорты Казани и Нижнекамска на время ограничили полеты
Стало известно, почему кошки не любят, когда их гладят против шерсти
Тост с маскарпоне и помидорами: перекус на завтрак
В России может появиться программа для развития доступного арендного жилья
В борьбе с мучнистой росой поможет удаление поражённых участков кустов
Шукшиной не понравилась одежда Бузовой на концерте в День защиты детей
Тайны быстрого восстановления: спасение ногтей после гель-лака
Акции компании Trump Media & Technology Group рухнули
Врач Кашух: ранняя черешня не представляет опасности для здоровья при одном условии
Фитнес-тренер объяснил, как укрепить мышцы корпуса, чтобы привести в тонус живот

Как подтянуть быстро живот: ответ тренера

0:47
Спорт

Как укрепить косые и поперечные мышцы живота, которые участвуют в подтянутом животе? На этот вопрос ответил фитнес-тренер Андрей Гаврилов.

КАК УБРАТЬ ЖИР С ЖИВОТА? КАК ПОХУДЕТЬ ЛЕГКО Гормоны и снижение веса Врач эндокринолог Ольга Павлова

Фитнес-тренер Андрей Гаврилов ответил на этот вопрос так:

  • Лежа на боку, поднимите одну ногу, затем другую.
  • При этом следите, чтобы ваше тело не поднималось, а живот не опускался.
  • "Подождите, пока поперечные мышцы живота слегка утомятся, а затем начинайте медленно поднимать и опускать ноги с комфортной амплитудой", — пояснил эксперт.

У каждого человека свои критерии выполнения упражнений, поэтому, по мнению фитнес-тренеров, выполнять упражнения следует до тех пор, пока мышцы живота существенно не утомятся.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам

Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.

Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Это растение любят садоводы из-за приятного аромата
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир
Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир
Последние материалы
Тайны быстрого восстановления: спасение ногтей после гель-лака
Акции компании Trump Media & Technology Group рухнули
Врач Кашух: ранняя черешня не представляет опасности для здоровья при одном условии
Водителям перечислили 4 признака неисправности автоматической коробки передач
Как законно платить меньше налогов при сдаче квартиры
Водителям объяснили, почему дистанционный запуск угрожает безопасности машины
В Уфе открылись 12 загородных лагерей для детей
Как приготовить соус из кешью
Певица Пелагея рассказала о подлости бывшего мужа
Как распознать болезни яблонь и бороться с ними?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников