Есть ли весы, рассчитывающие костную массу и процентное содержание жира? Ответ:да!

Весы с анализом состава тела (иногда это устройство называют анализатором состава тела) рассчитывают процентное содержание жира, мышечной массы и воды и определяют конкретные показатели, а также имеет возможность определения плотности костной ткани.
Это была стандартная функция аналитических весов первого поколения.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.