Появления кубиков не придется долго ждать. Упражнения для женщин на пресс с резинкой

Появления кубиков не придется долго ждать. Упражнения для женщин на пресс с резинкой

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Фитнес-резинка поможет спортсменам разнообразить тренировочный процесс, добавить новые ощущения. Спортивный инструктор Ксения Квасова перечислила упражнения с этим снарядом, которые помогут быстрее накачать женщинам мышцы пресса.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Резинка позволяет увеличить нагрузку на пресс и задействовать больше мышечных групп при выполнении упражнений. Это происходит из-за потребности удерживать ленту.

Так мышцы-стабилизаторы начинают работать, пишет "Чемпионат".

Упражнения для женщин с фитнес-резинкой: подъём таза с резинкой на голенях лежа; "скалолаз" с резинкой на стопах; подъём ног вверх в планке; "велосипед" или Bicycle curl; статическое упражнение "боковая планка"; "ножницы".