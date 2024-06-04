Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На прилавках магазинов появится ранний картофель с отечественных полей
Как опылять томаты и огурцы вручную
Идеальный солнцезащитный крем: как выбрать и полюбить защиту от солнца?
Пряное запечённое филе трески: белое вино придаёт ему восхитительный аромат
Владимир Путин: спорт должен стать массовым,и бесплатным
В ТЦ в Москве произошла перестрелка, двое ранены
На Украине скоро закроют границы для всех, в том числе имеющим второе граданство
Парикмахер Жаворонкова поделилась секретом быстрого придания объема волосам
Дмитрий Песков: Владимир Путин не имел резиденции на Алтае
Появления кубиков не придется долго ждать. Упражнения для женщин на пресс с резинкой

Появления кубиков не придется долго ждать. Упражнения для женщин на пресс с резинкой

0:47
Спорт

Фитнес-резинка поможет спортсменам разнообразить тренировочный процесс, добавить новые ощущения. Спортивный инструктор Ксения Квасова перечислила упражнения с этим снарядом, которые помогут быстрее накачать женщинам мышцы пресса.

Появления кубиков не придется долго ждать. Упражнения для женщин на пресс с резинкой
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Резинка позволяет увеличить нагрузку на пресс и задействовать больше мышечных групп при выполнении упражнений. Это происходит из-за потребности удерживать ленту.

Так мышцы-стабилизаторы начинают работать, пишет "Чемпионат".

Упражнения для женщин с фитнес-резинкой: подъём таза с резинкой на голенях лежа; "скалолаз" с резинкой на стопах; подъём ног вверх в планке; "велосипед" или Bicycle curl; статическое упражнение "боковая планка"; "ножницы".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Подкормки для максимального урожая огурцов
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Последние материалы
В Москве разогнали ведьмин шабаш
В Грузии решили запретить пропаганду ЛГБТ
В Югорске мужчина засудил страховщика за отказ в расторжении договора
Starbucks Corporation хочет вернуть бренды в РФ
Водительское удостоверение можно будет предъявить при заселении в отель
Политолог Ищенко заявил, что вероятность начала ядерной войны велика
Для всех простых иностранцев Путин — борется с драконом
В США пытаются имитировать борьбу с нелегальной миграцией
ES&T: перечислены органы человека, где выявлен микропластик
Уильям Бёрнс прибыл на Ближний Восток лоббировать "мирный план Байдена"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников