Фитнес-резинка поможет спортсменам разнообразить тренировочный процесс, добавить новые ощущения. Спортивный инструктор Ксения Квасова перечислила упражнения с этим снарядом, которые помогут быстрее накачать женщинам мышцы пресса.
Резинка позволяет увеличить нагрузку на пресс и задействовать больше мышечных групп при выполнении упражнений. Это происходит из-за потребности удерживать ленту.
Так мышцы-стабилизаторы начинают работать, пишет "Чемпионат".
Упражнения для женщин с фитнес-резинкой: подъём таза с резинкой на голенях лежа; "скалолаз" с резинкой на стопах; подъём ног вверх в планке; "велосипед" или Bicycle curl; статическое упражнение "боковая планка"; "ножницы".
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.