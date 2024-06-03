Как выбрать обувь для скандинавской ходьбы? Объяснила тренер Бутова

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, как выбрать подходящую обувь для скандинавской ходьбы.
Инструктор советует покупать для этого удобную одежду, которая не будет сковывать движения.
"Кто-то предпочитает исключительно хлопковые материалы. А другие — синтетические. Преимущество последних в том, что они не тяжелеют при намокании и быстро сохнут", — цитирует тренера "СЭ".
Чтобы выбрать обувь, нужно учесть размер ноги и индивидуальные особенности стоп. Можно взять специальные кроссовки, предназначенные для бега.
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