Как выбрать обувь для скандинавской ходьбы? Объяснила тренер Бутова

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, как выбрать подходящую обувь для скандинавской ходьбы.

Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Инструктор советует покупать для этого удобную одежду, которая не будет сковывать движения.

"Кто-то предпочитает исключительно хлопковые материалы. А другие — синтетические. Преимущество последних в том, что они не тяжелеют при намокании и быстро сохнут", — цитирует тренера "СЭ".

Чтобы выбрать обувь, нужно учесть размер ноги и индивидуальные особенности стоп. Можно взять специальные кроссовки, предназначенные для бега.