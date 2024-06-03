Топ-4 упражнения на пресс с фитнес-резинкой для мужчин

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Половина посетителей тренажёрного зала мечтает о рельефном прессе — женщины хотят плоский живот, а мужчины качают шесть кубиков. Базовые упражнения со временем могут наскучить, однако есть и спортинвентарь для этого.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров назвал 4 лучших упражнения на пресс с фитнес-резинкой, которые подойдут мужчинам.

Фитнес-резинка — универсальный снаряд, используемый как горизонтальное отягощение с помощью натяжения.

"Резинка обеспечивает плавное и контролируемое выполнение упражнений с сопротивлением, поэтому риск получить травму сильно снижается", — цитирует тренера "Чемпионат".

Топ-4 упражнения на пресс с резинкой: планка с подтягиванием колен к груди; боковые наклоны с резинкой; вращение туловища с резинкой; подъём ног в висе с резинкой.