Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбитое на дороге животное может обернуться для водителя крупным штрафом
npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к повреждению печени
Шоколад помогает в борьбе с анемией и улучшает работу мозга
Россиянам посоветовали брать меньше вещей в путешествия
Финские учёные назвали самые агрессивные породы собак
Дети Филиппа Киркорова учатся за границей: дедушка скучает по внукам
КАСКО: когда стоит оформить и как выбрать лучший полис для вашего авто
Салат из помидоров, репы и моркови: очень яркий и невероятно витаминный
Эти средства победят паутинный клещ и тлю

Топ-4 упражнения на пресс с фитнес-резинкой для мужчин

0:56
Спорт

Половина посетителей тренажёрного зала мечтает о рельефном прессе — женщины хотят плоский живот, а мужчины качают шесть кубиков. Базовые упражнения со временем могут наскучить, однако есть и спортинвентарь для этого.

Топ-4 упражнения на пресс с фитнес-резинкой для мужчин
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров назвал 4 лучших упражнения на пресс с фитнес-резинкой, которые подойдут мужчинам.

Фитнес-резинка — универсальный снаряд, используемый как горизонтальное отягощение с помощью натяжения.

"Резинка обеспечивает плавное и контролируемое выполнение упражнений с сопротивлением, поэтому риск получить травму сильно снижается", — цитирует тренера "Чемпионат".

Топ-4 упражнения на пресс с резинкой: планка с подтягиванием колен к груди; боковые наклоны с резинкой; вращение туловища с резинкой; подъём ног в висе с резинкой.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
Последние материалы
Сбитое на дороге животное может обернуться для водителя крупным штрафом
npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к повреждению печени
Шоколад помогает в борьбе с анемией и улучшает работу мозга
Россиянам посоветовали брать меньше вещей в путешествия
Финские учёные назвали самые агрессивные породы собак
Дети Филиппа Киркорова учатся за границей: дедушка скучает по внукам
КАСКО: когда стоит оформить и как выбрать лучший полис для вашего авто
Салат из помидоров, репы и моркови: очень яркий и невероятно витаминный
Топ-4 упражнения на пресс с фитнес-резинкой для мужчин
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников