Тренер назвал комплекс упражнений при грыже поясничного отдела позвоночника

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как заниматься спортом, если у вас грыжа поясничного отдела позвоночника.

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Для этого есть комплекс упражнений, которые также можно выполнять и для профилактики грыжи.

"При грыже стоит внимательно подходить к тренировке, чтобы не усугубить состояние. Движения нужно выполнять плавно и подконтрольно на 10-15 повторений без рывков. Если в ходе тренировки возникнут болезненные ощущения, нужно сразу прекратить занятие", — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Упражнения при грыже поясничного отдела позвоночника: ягодичный мост; квадроплекс; скручивания на пресс; отведение ноги лежа на боку; скручивания Макгилла; боковая планка Макгилла;

Кстати, поясничный отдел позвоночника состоит из массивных позвонков, на них ложатся самые большие нагрузки. Грыжа в этом месте появляется очень часто. По данным ВОЗ, за 2020 год боль в пояснице затронула 619 млн человек во всём мире.