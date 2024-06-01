Мышечная боль: должна ли появляться она для роста мышц?

Боль в мышцах после тренировки, известная как мышечная боль (DOMS), часто считается признаком успешной тренировки.
Однако это необязательное условие для роста мышц. DOMS обычно возникает из-за микротравм, которые происходят в мышцах во время нагрузки. Этот процесс может быть частью адаптации мышц к новой нагрузке.
Хотя некоторые люди считают, что боль в мышцах после тренировки означает, что они находятся на верном пути к росту мышц, научные исследования показывают, что DOMS не является обязательным фактором для увеличения мышечной массы.
Главное, чтобы тренировка была достаточно интенсивной и вызывала адаптацию мышц.
Таким образом, хотя мышечная боль после тренировки может быть нормальным явлением, не обязательно она указывает на эффективность тренировки. Главное следить за регулярностью тренировок, правильным питанием и отдыхом для достижения желаемых результатов в росте мышц.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.