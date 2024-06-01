Мышечная боль: должна ли появляться она для роста мышц?

Должны ли болеть мышцы после тренировки?

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Боль в мышцах после тренировки, известная как мышечная боль (DOMS), часто считается признаком успешной тренировки.

Должны ли болеть мышцы после тренировки чтобы расти?

Однако это необязательное условие для роста мышц. DOMS обычно возникает из-за микротравм, которые происходят в мышцах во время нагрузки. Этот процесс может быть частью адаптации мышц к новой нагрузке.

Хотя некоторые люди считают, что боль в мышцах после тренировки означает, что они находятся на верном пути к росту мышц, научные исследования показывают, что DOMS не является обязательным фактором для увеличения мышечной массы.

Главное, чтобы тренировка была достаточно интенсивной и вызывала адаптацию мышц.

Таким образом, хотя мышечная боль после тренировки может быть нормальным явлением, не обязательно она указывает на эффективность тренировки. Главное следить за регулярностью тренировок, правильным питанием и отдыхом для достижения желаемых результатов в росте мышц.