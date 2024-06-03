Пять упражнений на пресс для женщин после 50 лет

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После 50 лет женщины волнуются из-за живота, который становится более обвисшим. Чтобы этого не произошло, нужно качать пресс. Тренер Максим Оборин назвал лучшие упражнения для брюшных мышц, которые подойдут женщинам за 50.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

"Работа с мышцами живота и тонусом всего тела важна не только в контексте внешней эстетики, но и в плане здоровья. Это убережёт вас от проблем с суставами и движением в будущем", — цитирует Оборина "Чемпионат".

Перед занятиями стоит учесть несколько важных нюансов. Во-первых, за внешний вид живота отвечает целый комплекс мышц, в том числе те, что не относятся к данной зоне напрямую. Важно тренировать всё тело комплексно, а не только мышцы живота. Во-вторых, тренировки в этом возрасте должны быть направлены на увеличение эластичности мышц, а не на придание им жёсткости.

Упражнения для мышц живота: "мёртвый жук"; классические скручивания; планка; "квадрат"; боковые скручивания стоя.