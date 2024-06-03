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Пять упражнений на пресс для женщин после 50 лет

1:05
Спорт

После 50 лет женщины волнуются из-за живота, который становится более обвисшим. Чтобы этого не произошло, нужно качать пресс. Тренер Максим Оборин назвал лучшие упражнения для брюшных мышц, которые подойдут женщинам за 50.

Пять упражнений на пресс для женщин после 50 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

"Работа с мышцами живота и тонусом всего тела важна не только в контексте внешней эстетики, но и в плане здоровья. Это убережёт вас от проблем с суставами и движением в будущем", — цитирует Оборина "Чемпионат".

Перед занятиями стоит учесть несколько важных нюансов. Во-первых, за внешний вид живота отвечает целый комплекс мышц, в том числе те, что не относятся к данной зоне напрямую. Важно тренировать всё тело комплексно, а не только мышцы живота. Во-вторых, тренировки в этом возрасте должны быть направлены на увеличение эластичности мышц, а не на придание им жёсткости.

Упражнения для мышц живота: "мёртвый жук"; классические скручивания; планка; "квадрат"; боковые скручивания стоя.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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