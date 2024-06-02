Тренер назвал эффективные упражнения с гирей, которые можно делать дома

Фитнес-тренер Борис Ильин назвал лучшие упражнения с гирей, которые можно выполнять в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Knuckles is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По словам эксперта, с этим снарядом можно построить полноценную тренировку на все группы мышц как в зале, так и дома.

Перед тренировкой нужно изучить технику выполнения упражнений во избежание травмы. Также важно сделать разминку и растяжку.

Тренер Ильин назвал лучшие упражнения с гирей весом 24 килограмма. Среди них: "мёртвая тяга"; приседания с гирей; жим гири стоя; тяга гири к подбородку; "прогулка фермера"; выпады с гирей и становая тяга с гирей.

По словам тренера, которые приводит портал "Чемпионат", не обязательно выполнять все упражнения за одну тренировку.

"Мы лишь рассказали вам, как можно классно и эффективно проработать мышцы с гирей. Комбинируйте перечисленные выше элементы с другими, выбирайте себе на тренировку определённое количество групп мышц для прокачки", — объяснил Ильин.