Тренер Ходырев рассказал, как правильно качать пресс на скамье

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Фитнес-тренер Егор Ходырев объяснил, как правильно тренировать мышцы пресса на скамье.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его словам, сильные мышцы живота очень важны для общего здоровья и физической формы, независимо от пола и возраста спортсмена.

"Тренировки на пресс направлены на развитие силы брюшных мышц и улучшение устойчивости корпуса, а не сжигание жира. Уменьшение живота в размерах достигается при помощи дефицита калорий", — цитирует тренера "Чемпионат".

Тренировка на скамье для пресса позволяет выбирать различные уровни сложности. Конструкция тренажера фиксирует ноги и корпус тела, это позволяет более точно включить в работу мышцы пресса.

Упражнения на скамье для брюшных мышц: скручивания на пресс; боковые скручивания; подкручивание таза с согнутыми ногами; подкручивание таза с прямыми ногами; "велосипед"; "ножницы".