Тренер объяснил, чем сквош отличается от тенниса

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Тренер по сквошу Максим Стулий объяснил, в чем суть этой игры и чем она отличается от тенниса.

Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Сквош — активный и динамичный вид спорта, который относится к ракеточным играм.

Игра проходит на корте размерами 6,4 на 9,75 м и может включать участие двух или четырех игроков. Суть сквоша в том, что игроки попеременно отбивают мяч ракетками, направляя его в стену перед ними, стараясь ударить так, чтобы соперник не смог отбить мяч после отскока от стены.

Теннис же в отличие от сквоша сочетает силу и стратегию, требуя больших пространств и силы ударов. Оба вида спорта по-своему уникальны и предлагают разнообразные физические и эмоциональные преимущества. Сквош и теннис значительно различаются по инвентарю, пространству для игры, правилам и физической нагрузке, пишет "СЭ".