Забеги IRONLADY и STARKIDS пройдут в Геленджике

В рамках фестиваля IRONSTAR Геленджик-2024 2 июня стартуют женский и детский забеги IRONLADY и STARKIDS в Геленджике.
Представительницам прекрасного пола предстоит пробежать 5 километров по главной набережной города. Дети одолеют дистанции в 500 м и 1000 м в зависимости от возраста, пишет "СЭ".
В IRONLADY первыми стартуют профессиональные спортсменки кластера "Элита". На финише всех девушек наградят медалью и вручат цветы.
Самые маленькие атлеты смогут "пробежать" дистанцию на руках у родителей или в коляске. Перед стартом для участников выступят аниматоры.
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