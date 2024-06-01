Забеги IRONLADY и STARKIDS пройдут в Геленджике

Женский и детский забеги IRONLADY и STARKIDS проведут в Геленджике

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В рамках фестиваля IRONSTAR Геленджик-2024 2 июня стартуют женский и детский забеги IRONLADY и STARKIDS в Геленджике.

Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Представительницам прекрасного пола предстоит пробежать 5 километров по главной набережной города. Дети одолеют дистанции в 500 м и 1000 м в зависимости от возраста, пишет "СЭ".

В IRONLADY первыми стартуют профессиональные спортсменки кластера "Элита". На финише всех девушек наградят медалью и вручат цветы.

Самые маленькие атлеты смогут "пробежать" дистанцию на руках у родителей или в коляске. Перед стартом для участников выступят аниматоры.