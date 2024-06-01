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Бывший массажист "Спартака" рассказал о работе с Карло Анчелотти

Экс-массажист "Спартака" рассказал о работе с Анчелотти в кризисный период

0:53
Спорт

Экс-массажист московского "Спартака" Геннадий Беленький, которому удалось поработать с тренером Карло Анчелотти, рассказал о сотрудничестве в кризисный период для наставника. Об этом пишет "Чемпионат".

Экс-массажист "Спартака" рассказал о работе с Анчелотти в кризисный период
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Беленький застал Анчелотти в самом начале его тренерского пути.

"Карло начал с большим энтузиазмом, ещё на сборах было видно, что он очень заряжен. И отлично работал в предсезонный период", — рассказал массажист.

Он добавил, что Анчелотти игроки восприняли положительно, так как он не только тренировал, но и сам выполнял все упражнения.

"Однако при этом он сразу обозначил, что главный именно он. И подтверждал это действиями. Например, команда постоянно хорошо готовилась тактически. Многое Карло брал из методик Сакки", — заключил Беленький.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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