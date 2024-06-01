Бой Майка Тайсона с Джейком Полом перенесли

Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона и блогера Джейка Пола перенесен.
Он должен был состояться 20 июня.
Дело в том, что 27 мая у Тайсона было плохое самочувствие. Ему даже потребовалась помощь медиков во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. Причиной этому стало обострение язвы желудка. У боксера закружилась голова, появилась тошнота.
Несмотря на улучшение самочувствия после приступа, доктора рекомендуют боксеру сократить нагрузки до минимума.
57-летний Тайсон последний раз дрался 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой закончился ничьей раздельным решением судей.
У 27-летнего Джейка Пола в активе десять боксерских поединков, в девяти из которых он победил, пишет Газета. RU, ссылаясь на журналиста talkSPORT Майкла Бенсона в соцсети.
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