Бой Майка Тайсона с Джейком Полом перенесли

Поединок Тайсона с Полом из-за самочувствия экс-чемпиона мира

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона и блогера Джейка Пола перенесен.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Lott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Он должен был состояться 20 июня.

Дело в том, что 27 мая у Тайсона было плохое самочувствие. Ему даже потребовалась помощь медиков во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. Причиной этому стало обострение язвы желудка. У боксера закружилась голова, появилась тошнота.

Несмотря на улучшение самочувствия после приступа, доктора рекомендуют боксеру сократить нагрузки до минимума.

57-летний Тайсон последний раз дрался 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой закончился ничьей раздельным решением судей.

У 27-летнего Джейка Пола в активе десять боксерских поединков, в девяти из которых он победил, пишет Газета. RU, ссылаясь на журналиста talkSPORT Майкла Бенсона в соцсети.