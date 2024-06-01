Порье объяснился с Махачевым после их конфликта на битве взглядов

После официального взвешивания боец ММА в лёгком весе Дастин "Бриллиант" Порье поговорил с российским спортсменом Исламом Махачевым.
Он объяснил, что во время "фейс ту фейс" не хотел оскорбить его семью, когда обозвал Махачева.
Ранее в ходе битвы взглядом Ислам замахнулся на Дастина за оскорбление.
"Ты знаешь меня. Я бы никогда не позволил себе проявить неуважение к твоей семье. У нас все равно война, но я не хотел оскорбить твою семью. Говорю это от всего сердца", — заявил американский боец, слова которого приводят на портале "FightTime”.
Махачев же ответил Порье, что если в США это оскорбление позволительно, то в России — это ненормально.
"На пресс-конференции он сказал плохое слово, но сегодня, после взвешивания, мы с этим разобрались", — рассказал чемпион UFC из России в интервью ESPN.
Ислам Махачев назвал Порье отличным бойцом и настоящей легендой.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.