"Боруссия" — "Реал Мадрид": где посмотреть финал Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов 1 июня встретятся дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал".
Матч начнется в 22:00 по Москве. Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Великобритании.
Станет известно, кто заберёт легендарный трофей.
Трансляция матча с 21:10 по Москве начнется в эфире телеканала "Матч ТВ".
Что можно сказать о командах? До финала в Лиги чемпионов "Боруссия" выиграла у "ПСВ", мадридского "Атлетико" и "ПСЖ". "Реал Мадрид" же выбил "Лейпциг", "Манчестер Сити" и "Баварию". Клуба в своей истории много раз встречались на поле. В последних пяти играх три раза победа доставалась испанцам, еще два матча команды сыграли вничью, пишет "КП-Спорт".
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.