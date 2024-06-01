Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лимонный сок может посоветовали для выведения пятен на подушке
Названы продукты, которые помогут снять стресс
Четыре скрытые причины, по которым вам не удается сбросить вес
Лера Кудрявцева шокирована пакистанскими автобусами премиум класса
The Conversation: у легко погружающихся в новое дело людей более здоровые сердца
Попробуйте этот агротехнический приём , чтобы дерево было крепким
Эксперт порекомендовал обратить внимание на Nissan Pathfinder на вторичном рынке
Съёмки фильма о Майкле Джексоне завершились
Россиянин стал мультимиллионером, выиграв в лотерею

"Боруссия" — "Реал Мадрид": где посмотреть финал Лиги чемпионов

0:50
Спорт

В финале Лиги чемпионов 1 июня встретятся дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал".

"Боруссия" — "Реал Мадрид": где посмотреть финал Лиги чемпионов
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Матч начнется в 22:00 по Москве. Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Великобритании.

Станет известно, кто заберёт легендарный трофей.

Трансляция матча с 21:10 по Москве начнется в эфире телеканала "Матч ТВ".

Что можно сказать о командах? До финала в Лиги чемпионов "Боруссия" выиграла у "ПСВ", мадридского "Атлетико" и "ПСЖ". "Реал Мадрид" же выбил "Лейпциг", "Манчестер Сити" и "Баварию". Клуба в своей истории много раз встречались на поле. В последних пяти играх три раза победа доставалась испанцам, еще два матча команды сыграли вничью, пишет "КП-Спорт".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Лера Кудрявцева шокирована пакистанскими автобусами премиум класса
The Conversation: у легко погружающихся в новое дело людей более здоровые сердца
Попробуйте этот агротехнический приём , чтобы дерево было крепким
Эксперт порекомендовал обратить внимание на Nissan Pathfinder на вторичном рынке
Съёмки фильма о Майкле Джексоне завершились
Василий Кравцов: "Дружба с талибами* — наша историческая преемственность"
"Боруссия" — "Реал Мадрид": где посмотреть финал Лиги чемпионов
Россиянин стал мультимиллионером, выиграв в лотерею
Родные Заворотнюк не стали лечить ее спецпрепаратом
Тренер назвал лучшие упражнения для пресса на брусьях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников