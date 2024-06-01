"Боруссия" — "Реал Мадрид": где посмотреть финал Лиги чемпионов

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В финале Лиги чемпионов 1 июня встретятся дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал".

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Матч начнется в 22:00 по Москве. Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Великобритании.

Станет известно, кто заберёт легендарный трофей.

Трансляция матча с 21:10 по Москве начнется в эфире телеканала "Матч ТВ".

Что можно сказать о командах? До финала в Лиги чемпионов "Боруссия" выиграла у "ПСВ", мадридского "Атлетико" и "ПСЖ". "Реал Мадрид" же выбил "Лейпциг", "Манчестер Сити" и "Баварию". Клуба в своей истории много раз встречались на поле. В последних пяти играх три раза победа доставалась испанцам, еще два матча команды сыграли вничью, пишет "КП-Спорт".