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Как вести себя в спортзале: правила для занятий в зале

Что можно и нельзя делать в спортзале?

1:11
Спорт

В спортзале важно соблюдать некоторые правила и этикет.

Никогда не делай эти 9 вещей в зале. (Правила поведения)

Прежде всего, необходимо приносить чистую спортивную форму и обувь, чтобы не загрязнять оборудование. Также важно убирать использованные гантели, гири и другие предметы после тренировки на свои места.

Необходимо уважать других посетителей спортзала, не мешать им и не отвлекать во время тренировки. Не стоит заниматься в компании большой группы людей, если вы занимаете больше места, чем нужно — уступите его другим посетителям.

Обязательно следует соблюдать чистоту и порядок в раздевалке, не забывая про гигиенические мероприятия после тренировки. Всегда имейте при себе полотенце, чтобы протереть оборудование после использования и посушить пот.

И, конечно же, не стоит забывать о безопасности. Важно правильно выбирать вес гантелей или гирь, не перегружая себя, следить за правильной техникой выполнения упражнений и проконсультироваться с тренером, если возникают вопросы. Всегда помните, что здоровье и безопасность на первом месте при занятиях физическими упражнениями.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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