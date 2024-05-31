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Словак Грман рассказал, что общественность желала ему "смерти и подавиться рублями" в КХЛ

Словацкий хоккеист Грман: люди желали мне смерти, узнав, что я перешёл в КХЛ

1:45
Спорт

Словацкий хоккеист Марио Грман, защитник команды "Адмирал", поделился своими мыслями о реакции общественности своей страны на его переход в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Словацкий хоккеист Грман: люди желали мне смерти, узнав, что я перешёл в КХЛ
Фото: hawk.ru by Николай Кривич / пресс-служба ХК "Авангард" is licensed under Официальный сайт ХК "Авангард"

Хоккеист признался, что его беспокоила эта реакция, особенно в Словакии и Чехии, где считается горячей темой всё, что связано с Россией. Грман прочитал несколько враждебных комментариев, в которых ему желали смерти и неприятностей из-за его решения перейти в российскую лигу.

"Конечно, меня беспокоила реакция общественности. Это горячая тема в Словакии и Чехии. Я читал несколько враждебных комментариев, в которых люди желали мне смерти, говорили, чтобы я подавился рублями. Это их мнение, и я не принимал это всерьёз", — сказал Грман в разговоре со Sport.cz.

Тем не менее, словак не принимал эти комментарии всерьез, осознавая, что это всего лишь мнение некоторых людей. Грман отметил, что никто из них не помог ему в достижении его хоккейных целей и не внес вклад в его карьеру.

Грман признался, что у него были и другие предложения отличных команд, включая "Слован" из Братиславы, однако он не испытывал желания играть на родине. Он признал, что денежный аспект сыграл решающую роль в его решении, но также подчеркнул, что условия игры в КХЛ просто несравнимы с тем, что он видел в Финляндии и Чехии.

В прошлом сезоне Грман играл за чешскую команду "Витковице", где провел 48 матчей, набрав 6 очков (1 гол, 5 передач) и показатель полезности "-3".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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