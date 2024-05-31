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Андрей Рублёв не смог скрыть разочарования после поражения на "Ролан Гаррос": это худший день

Андрей Рублёв признался, что "убил себя сам сегодня", когда вылетел из "Ролан Гаррос"

1:24
Спорт

Российский теннисист Андрей Рублёв, который занимает шестую позицию в мировом рейтинге, высказал своё разочарование после поражения в третьем раунде турнира "Ролан Гаррос" в 2024 году.

Андрей Рублёв признался, что "убил себя сам сегодня", когда вылетел из "Ролан Гаррос"
Фото: wikimedia.org by Carine06 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этом матче он встречался с итальянским игроком Маттео Арнальди, занимающим 35-е место в рейтинге. Итальянец одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.

Рублёв отметил, что никогда ещё не чувствовал себя так плохо на турнирах "Большого шлема". Он считает, что его плохое выступление связано не с концентрацией, а с его собственным поведением, которое позволило сопернику контролировать игру. В заключительной части матча Рублёву, по его словам, было практически невозможно что-либо изменить.

При этом Рублёв отметил, что он добивался успехов и показывал хорошую игру ранее, в том числе победив на турнире в Мадриде. Однако на данный момент он считает, что сам себя подвёл и упустил много возможностей. Он описал этот матч как самый плохой день в своей карьере.

"Я выиграл в Мадриде, сейчас тоже играл хорошо. Я просто убил себя сам сегодня. У меня было много возможностей, шансов, но в один момент я всё потерял", — сказал Рублёв в разговоре с "Чемпионатом".

Rublev vs Arnaldi Round 3 Highlights | Roland-Garros 2024
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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