Тарасова рассказала, можно ли применять на тренировках жёсткие методы к спортсменам: "Вот треснуть можно"

Тарасова призналась, что постоянно ошибающегося спортсмена можно и треснуть

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё мнение о некоторых аспектах тренировочного процесса.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тренер подчеркнула, что когда спортсмен делает одну и ту же ошибку множество раз и это может привести к серьёзным травмам, тренеру необходимо принять меры и обратить на это внимание спортсмена. Иногда голос тренера, по её словам, может быть использован для привлечения внимания и улучшения ситуации.

Тарасова отметила в беседе со Sport24, что хотя она иногда применяла более строгие методы, такие как громкий окрик, это было редким, но при этом эффективным подходом.

"Когда человек 100 раз делает ошибку, которая может привести к тяжёлой травме… И на него нельзя крикнуть, что ли?! Вот мы и кричим. Да ещё за это место потерпишь. Какие удары? Не железным жёлобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались", — сказала Тарасова.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун выразила своё категорическое несогласие с использованием жёстких методов тренировок, которые применяются некоторыми тренерами, включая Ирину Винер.

"Никто нам легкой жизни не обещал". Татьяна Тарасова на тренировке у Этери Тутберидзе