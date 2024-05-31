Файзуллаев поделился эмоциями от выхода своей национальной сборной на Олимпиаду

Игрок ЦСКА Файзуллаев счастлив, что национальная команда попала на Олимпиаду

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал участие своей национальной сборной в Олимпиаде и поделился деталями о соглашении с клубом относительно участия в прошедшем Кубке Азии U23.

Фото: Елена Галабаева

Спортсмен выразил радость, что сборная Узбекистана впервые в истории смогла пробиться на Олимпийские игры, считая их огромным событием в жизни спортсменов.

"Олимпиада — это очень большой турнир для спортсменов, который может стать таким единственным в жизни. Я очень рад, что мы попали туда в первый раз в истории", — сказал Файзуллаев в эфире "Матч ТВ".

Файзуллаев отметил, что когда он уезжал на Кубок Азии весной, у него уже было соглашение с федерацией и клубом. Он добавил, что если бы клуб не разрешил ему участие, он остался бы и помогал своей команде.

Сборная Узбекистана U23 впервые в истории прошла отбор на Олимпийские игры, хотя в финале проиграла сборной Японии. Файзуллаев не принял участия в финальном матче, но внес вклад в достижение этого исторического результата в предыдущих этапах.

В нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 22 матчах РПЛ, забил 4 гола и сделал 11 ассистов. Игрок перешел в ЦСКА из "Пахтакора" прошлым летом. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года, с возможностью продления на еще один сезон. Рыночная стоимость Файзуллаева оценивается порталом Transfermarkt в €5 млн.

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