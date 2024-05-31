Орлов о легионерах в российском футболе: русские игроки сидят на скамейке и тихо курят

Журналист Орлов: из-за легионеров русские игроки деградируют как футболисты

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Журналист и комментатор Геннадий Орлов выразил своё мнение о действующем лимите на количество легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Фото: soccer.ru by Елена Рыбакова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Комментатор заявил в эфире YouTube-шоу "Это футбол, брат", что он согласен с тренерами, которые считают этот лимит неблагоприятным для развития футбола в стране. Орлов считает, что такой ограничительный механизм оказывает негативное влияние на игроков с российскими паспортами, так как лишает их стимула для роста.

"Все тренеры говорят, что плохо. Я тоже говорю, что плохо. Все чиновники говорят: нет, у нас тогда в сборной никого не будет. Понимаете, что происходит? Сегодня игроки, у которых русские паспорта, они же деградируют как футболисты. Они сидят на скамейке и курят тихо. Ну, это образно. Нет стимула расти", — сказал Орлов.

Он привёл в пример команд "Балтика" и "Сочи", которые в последнее время достигли успеха благодаря приобретению зарубежных игроков, хотя считает, что эти игроки имеют средний уровень игровых навыков.

Согласно действующему лимиту "13+12" в РПЛ, команды могут иметь до 13 иностранных игроков и до 12 футболистов, воспитанных в российских школах. Однако на поле не может быть одновременно более восьми иностранных игроков.

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