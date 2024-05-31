Все зря. Сбежавших в США фехтовальщиков из РФ не взяли на Олимпиаду

Сбежавшие в Америку российские фехтовальщики не попали в сборную, которая отправится на Олимпиаду в Париж.
Речь идет о спортсменах Константине Лоханове, Сергее Бида и Виолетте Бида. В начале 2024-го года стало известно, что они начали процедуру ускоренного получения гражданства США.
"Для того, чтобы выступить на Олимпиаде-2024 они начали пытаться быстро оформить гражданство. Поддержку в этом обещали оказать Олимпийский и паралимпийский комитет США", — пишет ТАСС, ссылаясь на Федерацию фехтования США.
Международный олимпийский комитет прокомментировал возможное выступление спортсменов на Играх в Париже: "Участник Олимпийских игр должен быть гражданином страны того национального олимпийского комитета, который принимает участие в таком соревновании".
Кстати, в России в 2023 году министерство внутренних дел объявило Сергея и Виолетту Бида в розыск. Их обвинили в самовольном оставлении службы. Дело в том, что на тот момент они были действующими офицерами Росгвардии.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.