Все зря. Сбежавших в США фехтовальщиков из РФ не взяли на Олимпиаду

Сбежавшие в США фехтовальщики из РФ не поедут на Олимпиаду в Париж

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Сбежавшие в Америку российские фехтовальщики не попали в сборную, которая отправится на Олимпиаду в Париж.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Речь идет о спортсменах Константине Лоханове, Сергее Бида и Виолетте Бида. В начале 2024-го года стало известно, что они начали процедуру ускоренного получения гражданства США.

"Для того, чтобы выступить на Олимпиаде-2024 они начали пытаться быстро оформить гражданство. Поддержку в этом обещали оказать Олимпийский и паралимпийский комитет США", — пишет ТАСС, ссылаясь на Федерацию фехтования США.

Международный олимпийский комитет прокомментировал возможное выступление спортсменов на Играх в Париже: "Участник Олимпийских игр должен быть гражданином страны того национального олимпийского комитета, который принимает участие в таком соревновании".

Кстати, в России в 2023 году министерство внутренних дел объявило Сергея и Виолетту Бида в розыск. Их обвинили в самовольном оставлении службы. Дело в том, что на тот момент они были действующими офицерами Росгвардии.