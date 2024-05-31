Можно ли заниматься спортом во время гастрита?

Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка, которое может привести к неприятным симптомам, таким как боль, тошнота, рвота и диспепсия.
Важно помнить, что занятия спортом могут оказать положительное воздействие на здоровье желудка.
Физическая активность способствует улучшению общего состояния организма, укреплению иммунитета и улучшению пищеварения. Однако спортом лучше всего заниматься не во время острой стадии заболевания.
Однако перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом и выбрать подходящий вид спорта.
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