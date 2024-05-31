Инсулин и спорт: ответ врача- эндокринолога

Может ли инсулинорезистентность быть у людей с массой тела в пределах нормы? Ответ дала Елена Киселёва, врач-эндокринолог.
Это основной гормон, регулирующий отложение жировой массы в области талии и боков. Высокий уровень инсулина увеличивает аппетит к сладкой и мучной пище, вызывая постоянное желание перекусить.
Когда уровень этого гормона повышается, жировая ткань активно набирает вес и могут возникать отеки.
Чтобы этого не допустить, следует регулярно контролировать уровень инсулина и при необходимости снижать его.
Ожирение является важным диагностическим критерием, позволяющим врачам сделать вывод о наличии инсулинорезистентности. Однако это не означает, что все люди с избыточным весом имеют резистентность к инсулину.
Биоимпедансные исследования состава тела у визуально стройных людей показывают, что в некоторых случаях при нормальном ИМТ и окружности талии наблюдается повышенная доля жира в организме, что связано с риском инсулинозависимости.
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