Инсулин и спорт: ответ врача- эндокринолога

Как инсулин влияет на тело и здоровье?

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Может ли инсулинорезистентность быть у людей с массой тела в пределах нормы? Ответ дала Елена Киселёва, врач-эндокринолог.

Что такое ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ и к чему она приводит? Ответ эндокринолога.

Это основной гормон, регулирующий отложение жировой массы в области талии и боков. Высокий уровень инсулина увеличивает аппетит к сладкой и мучной пище, вызывая постоянное желание перекусить.

Когда уровень этого гормона повышается, жировая ткань активно набирает вес и могут возникать отеки.

Чтобы этого не допустить, следует регулярно контролировать уровень инсулина и при необходимости снижать его.

Ожирение является важным диагностическим критерием, позволяющим врачам сделать вывод о наличии инсулинорезистентности. Однако это не означает, что все люди с избыточным весом имеют резистентность к инсулину.

Биоимпедансные исследования состава тела у визуально стройных людей показывают, что в некоторых случаях при нормальном ИМТ и окружности талии наблюдается повышенная доля жира в организме, что связано с риском инсулинозависимости.

сопротивление.