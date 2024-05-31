Эффективные советы по избавлению от обвисшей кожи и набору необходимого веса

Более половины людей старше 40 лет испытывают недостаток мышечной массы.
Это означает, что у 7 из 10 людей, которым не хватает мышечной массы, меняется структура тела и кожа начинают обвисать.
Необходимо обратиться к врачу, а также пройти исследование на тестирование гормонов щитовидной железы, инсулина и кортизола.
Выясните, что не так, и восстановите уровень гормонов.
Верните свой рацион в нормальное русло — добавьте качественный белок и восстановите пищеварение. Также постарайтесь устранить дефицит витаминов и микроэлементов.
На вес также может влиять уровень витамина D, цинка, хрома и витамина B12. Проверьте эти витамины в своем организме.
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