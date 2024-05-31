Самая лучшая частота силовых тренировок после 40 лет

Сколько необходимо ходить в спортзал в 40+

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Первый важный фактор — правильный выбор частоты тренировок.

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Обширные научные исследования показали, что для оптимальной гипертрофии мышц необходимо тренироваться как минимум два, а иногда и три раза в неделю.

Возможно, у вас нет времени ходить в спортзал 7 дней в неделю. Однако, если вы сможете включить в свой график три тренировки для всего тела, вы получите такую ​​же пользу от силовых тренировок, как и тот, кто ходит в тренажерный зал каждый день.

Тем не менее, слишком частые тренировки могут принести больше вреда, чем пользы.

Если вы разделите программу тренировок по частям тела (например, дни для ног, дни для спины и бицепсов), вы сможете тренировать каждую группу мышц только один раз в неделю.

Таким образом, это тренировка всего тела с максимальной эффективностью.