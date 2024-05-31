Овечкин объяснил, почему ненавидит межсезонье настолько, что хочет бросить хоккей

Нападающий команды "Вашингтон" Александр Овечкин открыто заявил о своей неприязни к тяжёлым тренировкам в период межсезонья, до такой степени, что он вообще теряет интерес к игре в хоккей.
Спортсмен поделился своими чувствами в интервью на YouTube-канале "Это хоккей, брат!".
Овечкин признался, что не любит тренироваться и считает подготовительный сезон самым сложным.
Он описал весь процесс тренировок и отдыха, и признался, что сам не может переносить эти усилия и категорически не любит это.
"Я ненавижу подготовительный сезон, вообще. Я ненавижу. Мне прямо хочется закончить с хоккеем. Я не люблю тренироваться просто. Перед сезоном это самое тяжёлое. Представляете, после отпуска там ты приехал, загар у тебя, всё хорошо. Тебе звонит твой тренер и говорит: "Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку", — рассказал Овечкин.
Такие тренировки вызывают у Овечкина, по его собственному признанию, чувство ненависти.
Овечкин является одним из лучших хоккеистов в истории лиги и на его счету 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.
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