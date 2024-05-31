Овечкин объяснил, почему ненавидит межсезонье настолько, что хочет бросить хоккей

Овечкин признался, что ему прямо сейчас хочется закончить с хоккеем

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий команды "Вашингтон" Александр Овечкин открыто заявил о своей неприязни к тяжёлым тренировкам в период межсезонья, до такой степени, что он вообще теряет интерес к игре в хоккей.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Спортсмен поделился своими чувствами в интервью на YouTube-канале "Это хоккей, брат!".

Овечкин признался, что не любит тренироваться и считает подготовительный сезон самым сложным.

Он описал весь процесс тренировок и отдыха, и признался, что сам не может переносить эти усилия и категорически не любит это.

"Я ненавижу подготовительный сезон, вообще. Я ненавижу. Мне прямо хочется закончить с хоккеем. Я не люблю тренироваться просто. Перед сезоном это самое тяжёлое. Представляете, после отпуска там ты приехал, загар у тебя, всё хорошо. Тебе звонит твой тренер и говорит: "Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку", — рассказал Овечкин.

Такие тренировки вызывают у Овечкина, по его собственному признанию, чувство ненависти.

Овечкин является одним из лучших хоккеистов в истории лиги и на его счету 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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