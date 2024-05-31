Медведев объяснил, почему "Зенит" не будет проводить чемпионский парад

Глава правления "Зенита" Медведев: у клуба не будет чемпионского парада

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Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев подтвердил, что команда не собирается организовывать чемпионский парад.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он объяснил это тем, что участие "Зенита" в Суперфинале Кубка России, который состоится 2 июня в Москве, а также предстоящий отпуск для игроков, не позволяют провести такое мероприятие.

"Игра в Суперфинале Кубка России 2 июня в Москве и разъезд игроков в отпуск не дают возможности провести чемпионский парад, — сказал Медведев, которого цитирует "Спорт день за днём".

"Зенит" стал чемпионом России в сезоне 2023/2024, завоевав этот титул уже в шестой раз под руководством тренера Сергея Семака.

Их следующий матч — Суперфинал Кубка России, где "Зенит" встретится с командой "Балтика" из Калининграда. Матч пройдет на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 по московскому времени.

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