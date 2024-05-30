Организаторы "Ролан Гаррос" проинформировали, что будут делать со зрителями, пронесшими алкоголь

Директор турнира "Ролан Гаррос" Амели Моресмо объявила, что на матчах будут запрещены алкогольные напитки для зрителей, и нарушители этого правила могут быть выведены со стадиона.
Это решение было принято после жалоб от некоторых теннисистов на поведение болельщиков, которое мешает им сосредоточиться на игре. Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек просила зрителей не кричать во время матчей, а Давид Гоффен из Бельгии сообщил, что в него плюнули жевательной резинкой во время матча.
Правильное поведение болельщиков на "Ролан Гаррос" будет контролироваться судьями, и если они обнаружат неуважительное поведение к спортсменам на корте, то примут соответствующие меры, включая удаление со стадиона.
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