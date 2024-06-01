Тренер рассказала об упражнении "Приседания в Смите"

1:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Приседания — универсальное упражнение для прокачки ног. Ого задействует множество мышц, его можно выполнять где угодно. Но со временем тренировок хочется усложнить это упражнение. Если собираетесь выполнять приседания, присмотритесь к машине Смита.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Тренажёр представляет собой направляющие, на которых закреплён гриф. Благодаря этому штанга перемещается строго в заданной траектории. Это делает движения более подконтрольными, а тренировки — безопасными", — цитирует "Чемпионат" фитнес-тренера Бориса Ильина.

По его словам, Смит превращает классические приседания в изолированное упражнение, снимает нагрузку с крупных мышц и перенаправляет её на более мелкие. Этом пользуются не только опытные спортсмены, но и новички.

"Ещё одно преимущество приседаний в Смите — возможность регулировать нагрузку. Важно, что в тренировках всё нужно делать постепенно", — предупреждает тренер.

Чтобы приседать в Смите, сначала отрегулируйте высоту грифа так, чтобы он был на уровне ваших плеч. Стопы должны стоять на ширине таза. Спина прямая, лопатки приведены и опущены. Гриф расположите на верхней части трапециевидных мышц. Предплечья в одной плоскости с корпусом, хват чуть шире плеч. Ноги должны быть слегка согнуты в коленях, не стойте на прямых. На вдохе сделайте приседание до угла в 90 градусов в коленных суставах. На выдохе вернитесь в исходное положение. Приседание должно начинаться с движения таза назад.

Важно, что приседания в тренажере стоит выполнять плавно, не делая никаких резких движений.