Тренер рассказала об упражнении "Приседания в Смите"

Приседания — универсальное упражнение для прокачки ног. Ого задействует множество мышц, его можно выполнять где угодно. Но со временем тренировок хочется усложнить это упражнение. Если собираетесь выполнять приседания, присмотритесь к машине Смита.
"Тренажёр представляет собой направляющие, на которых закреплён гриф. Благодаря этому штанга перемещается строго в заданной траектории. Это делает движения более подконтрольными, а тренировки — безопасными", — цитирует "Чемпионат" фитнес-тренера Бориса Ильина.
По его словам, Смит превращает классические приседания в изолированное упражнение, снимает нагрузку с крупных мышц и перенаправляет её на более мелкие. Этом пользуются не только опытные спортсмены, но и новички.
"Ещё одно преимущество приседаний в Смите — возможность регулировать нагрузку. Важно, что в тренировках всё нужно делать постепенно", — предупреждает тренер.
Чтобы приседать в Смите, сначала отрегулируйте высоту грифа так, чтобы он был на уровне ваших плеч. Стопы должны стоять на ширине таза. Спина прямая, лопатки приведены и опущены. Гриф расположите на верхней части трапециевидных мышц. Предплечья в одной плоскости с корпусом, хват чуть шире плеч. Ноги должны быть слегка согнуты в коленях, не стойте на прямых. На вдохе сделайте приседание до угла в 90 градусов в коленных суставах. На выдохе вернитесь в исходное положение. Приседание должно начинаться с движения таза назад.
Важно, что приседания в тренажере стоит выполнять плавно, не делая никаких резких движений.
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