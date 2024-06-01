Топ-4 упражнения на пресс с фитболом

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Вице-чемпионка мира по бодибилдингу, фитнес-тренер Элеонора Алибаева рассказала, как с помощью упражнений на фитболе накачать пресс.

Фото: marines.mil by Корпус морской пехоты США is licensed under public domain

Благодаря крепкому прессу можно сохранить равновесие. Пресс также обеспечивает бесперебойную работу и безопасность внутренних органов.

"В числе основных плюсов занятий на фитболе можно выделить следующие: возможность больше активировать мышцы при выполнении упражнений; улучшение координации и равновесия; нагрузки на поясничную часть спины снижаются", — цитирует тренера портал "Чемпионат".

Алибаева назвала лучшие упражнения на пресс с фитболом. Первое — подъём мяча. Для этого лягте на спину; фитбол крепко зажмите между голеней. Счёт на раз-два — сначала поднимите ноги с мячом максимально высоко, а затем верните ноги в исходное положение. Сделайте 10-15 повторов.

Второе — прямые скручивания. Для этого лягте на спину, ступни поставьте на фитбол. Если есть необходимость, можно поддерживать мяч руками с двух сторон — это позволит его зафиксировать, чтобы не укатился. Сгибаем ноги в коленях, поднимаем их как можно выше к груди, фитбол перекатываем ступнями. Возвращаемся в исходное положение. Повторите 10-15 раз.

Также тренер посоветовала упражнения: динамическая планка и лайт-скрутка.